Зловмисника затримали в Коростенському районі Житомирської області

Правоохоронці викрили 56-річного волинянина, який спільно зі співмешканкою протягом року шантажував суддю з Житомирщини. Зловмисник вимагав 15 тис. доларів за нерозголошення приватної інформація, що могла б нашкодити роботі потерпілої. Про це повідомили 23 вересня у поліції Житомирської області.

За даними слідства, ініціатором злочину виявився 56-річний волинянин, який раніше був знайомий із суддею. Чоловік залучив до справи 54-річну співмешканку з Рівненщини. Протягом року пара телефонувала потерпілій з-за кордону й щоразу вимагала нову суму за нерозголошення приватної інформації. Спершу йшлося про 42 тис. грн, а з часом – про 15 тис. доларів.

«Перебуваючи під постійним психологічним тиском та реально сприймаючи погрози, потерпіла погодилась на умови вимагачів. Їхня зустріч відбулася під ретельним контролем наших поліцейських. Одразу після передачі грошей та отримання розписки, бійці КОРДу затримали чоловіка в Коростенському районі», – розповів начальник ГУНП у Житомирській області Олег Трачук.

Слідчі провели обшуки в автомобілі затриманого та за місцями реєстрації спільників у Рівненській та Волинській областях, звідки вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи, готівку. Крім того, у волинянина знайшли понад 300 набоїв різного калібру, кілька гранат, магазини та автомат Калашникова та глушник.

За вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України), зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з рішенням суду, волинянин перебуває під вартою з можливістю внесення застави, а жителька Рівненщини – під цілодобовим домашнім арештом.