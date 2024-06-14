Рекетирів затримали під час передачі їм грошей

На Тернопільщині група рекетирів займалася вимаганням неіснуючих боргів. Четверо чоловіків, які раніше відбували покарання у в’язниці, вимагали 4 тис. доларів з підприємця, жителя Ланівців. Поліцейські та спецпризначенці затримали рекетирів під час передачі їм частини грошей.

Оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини отримали інформацію від аноніма про те, що на в Лановецькій громаді діє злочинна група. Рекетири вимагають гроші у місцевого жителя, який займається бізнесом, а у разі відмови, погрожують розправою та знищенням майна.

Слідчі Тернопільщини встановили всіх членів угруповання. З’ясувалося, що двоє з них – раніше судимі за крадіжки, побої та нанесення тілесних ушкоджень.

«Спочатку зловмисники вимагали 2 тис. доларів, а за деякий час сума зросла вдвічі. Рекетири придумали відсотки за невчасне повернення вигаданого боргу. Окрім того, щоб змусити потерпілого сплатити гроші, зловмисники відібрали у нього автомобіль. Обіцяли його віддати лише після виконання злочинних умов», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 14 червня.

Чоловік домовився зі зловмисниками, що борг віддасть частинами. Спочатку заніс їм 1 тис. доларів, а ще 3 тис. доларів пообіцяв принести згодом. Під час отримання другої частини грошей рекетирів затримали поліцейські спільно із спецпризначенцями КОРД. Правоохоронці провели обшуки за місцями помешкання чоловіків та вилучили ножі, кастет, автомобіль, гроші, банківські картки та мобільні телефони.

Усім затриманим оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри ще й за ч. 2 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).