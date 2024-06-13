Правоохоронці розшукують другого викрадача

У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга заради викупу у 2 млн доларів. Правоохоронці затримали одного із злочинців. Про це у четвер, 13 червня, повідомили у Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, коли лікар проходив повз будинок до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли двоє незнайомих йому чоловіків. Один із них представився співробітником правоохоронних органів.

«Надалі, підозрювані змусили потерпілого сісти в авто, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це отрута. Після цього вимагали у нього 2 млн доларів за надання нібито протиотрути», – йдеться у повідомленні.

Коли викрадачі зрозуміли, що таких грошей у чоловіка немає, вони обшукали його та забрали 15 тис. грн, які були в сумці. Після пограбування вони висадили лікаря з машини та зникли.

Правоохоронці встановили особи викрачачів та провели обшуки у їхніх помешканнях.

«Спільники, переховуючись від поліції, декілька разів змінювали номерні знаки й автомобілі. Слідчі провели ряд обшуків за їх місцями мешкання, у ході яких вилучили транспортні засоби, рації та засоби зв’язку, а також мисливські рушниці й набої до них», – повідомили у Нацполіції.

Обом зловмисникам інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини, грабіж і вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України). Одному із підозрюваних Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Другого злочинця поліцейські ще розшукують.