Після недовгого переслідування оперативники Управління карного розшуку спільно з патрульними зупинили авто, звільнили потерпілого та затримали нападників

На одній з АЗС біля Львова четверо чоловіків, погрожуючи зброєю, побили та викрали 26-річного мешканця Львівщини, вимагаючи у нього неіснуючий борг. Підозрюваних у викраденні людини оперативно розшукали та затримали правоохоронці.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився у середу, 10 січня, приблизно о 20:00 на одній з АЗС біля Львова. Члени злочинної групи підстерегли чоловіка, погрожували йому зброєю, побили та силою заштовхали у авто Mazda, поїхавши у невідомому напрямку.

Після недовгого переслідування оперативники Управління карного розшуку спільно з патрульними зупинили авто, звільнили потерпілого та затримали нападників. На місці події працювали також слідчі та спеціалісти-криміналісти поліції Львівщини.

Особи затриманих встановлені – ними виявились: мешканець Львівського району віком 19 років, 27-річний мешканець Стрийського району та двоє львів’ян віком 16 та 18 років.

Також встановлено особу жертви – 26-річного мешканця Яворівського району. Нападники вимагали у нього повернути неіснуючий борг (2,5 тисячі доларів США), а у випадку, якщо чоловік відмовиться – йому погрожували фізичною розправою.

У затриманих вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, який скерували на експертизу. Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ та ч.4 ст.189 (вимагання) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.