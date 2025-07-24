Камінь-Каширський районний суд виніс вирок 52-річному місцевому жителю за сексуальне насильство щодо малолітньої дочки. За скоєне чоловіку призначили 15 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури у четвер, 24 липня.

За даними слідства, 51-річний волинянин протягом травня-листопада 2024 року залякуваннями та погрозами кілька разів чинив сексуальне насильство щодо своєї 11-річної доньки. Це стало причиною розладу здоровʼя у дитини у вигляді тривожно-депресивної реакції. За яких обставин і хто саме викрив зловмисника, правоохоронці не уточнюють.

Суд визнав 52-річного волинянина винним у сексуальному насильстві, вчиненому неодноразово щодо малолітньої особи (ч.ч. 4, 6 ст. 153 КК України) та призначив 15 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.