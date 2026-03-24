Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок Леоніду Кропиві, який незаконно поширював фільми та серіали через власний сайт і заробляв на рекламі. За скоєне чоловік отримав 5950 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 19 березня, мешканець Ковельського району упродовж лютого 2023 – січня 2024 року адміністрував сайт із торрентами, де публікував фільми та серіали без дозволу правовласників. Доступ до контенту він надавав усім користувачам інтернету.

Серед компаній, чиї права були порушені: Netflix, Disney, Warner Bros. Entertainment, Amazon, Sony Pictures та Universal Pictures. Загальна сума завданих збитків перевищила 231 тис. грн.

За даними слідства, чоловік розміщував на сайті посилання на популярні фільми та серіали, зокрема новинки останніх років, і отримував дохід від реклами.

У суді обвинувачений визнав провину та уклав угоду про примирення з представником потерпілої сторони.

Суддя Марина Грідяєва визнала волинянина винним у порушенні авторського права (ч.1 ст. 176 КК України) та призначила узгоджене покарання – штраф у розмірі 5950 грн. Окрім цього, він має сплатити понад 10,6 тис. грн за проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.