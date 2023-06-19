На Хмельниччині оштрафували чоловіка, який створив онлайн-кінотеатр та публікував піратські фільми. За порушення авторського права суд призначив йому 42,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Кам'янець-Подільського суду від 14 червня, публікуванням фільмів Володимир Р. займався з 2020 по 2022 рік. Спершу чоловік створив сайт з російським доменним ім'ям, а тоді почав наповнювати його піратськими фільмами та серіалами.

«Не володіючи авторським правом, без дозволу осіб, які мають авторське право та володіють суміжними правами на території України, не маючи державних прокатних посвідчень на право розповсюдження фільмів на території України, здійснював адміністрування, модерування та наповнення вказаного веб-сайту аудіовізуальними творами. [...] Таким чином надав вільний доступ користувачам всесвітньої мережі Інтернет для перегляду та копіювання вказаних аудіовізуальних творів», – йдеться у вироку.

За підрахунками слідства, найбільше збитків чоловік завдав компанії Netflix: йдеться про 1,6 млн грн. Але збитків зазнали не лише закордонні компанії, а й українські, до прикладу, «1+1», серіали якої він також публікував у вказаному онлайн-кінотеатрі.

Чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 176 ККУ (порушення авторського права і суміжних прав). У травні цього року він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій повністю визнав вину і погодився на обумовлене сторонами покарання.

Суддя Ярослав Воєвідко цю угоду затвердив. Відтак Володимира Р. оштрафували на 42,5 тис. грн. Також він повинен сплатити понад 6 тис. грн за експертизи.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляцію. Водночас судячи з того, що прокурор і обвинувачений підписали угоду, оскаржувати рішення ніхто не буде.