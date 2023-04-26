У чоловіка вилучили всю комп'ютерну техніку, мобільні та серверне обладнання

У Нетішині поліція затримала 36-річного чоловіка, який продавав персональні дані українців та громадян Європейського Союзу. Загалом бази даних, до яких зловмисник отримав доступ, містили дані про 300 млн людей. Купували ці дані зокрема й росіяни.

Про викриття чоловіка стало відомо у середу, 26 квітня, після повідомлення прес-служби Кіберполіції. Як встановило слідство, у розпорядженні 36-річного чоловіка були відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження, водійських посвідчень, даних банківських рахунків. Продав він їх через Telegram.

«Загалом бази містили персональну інформацію понад 300 мільйонів осіб, громадян України та країн ЄС. В залежності від обсягу даних фігурант просив за них від 500 до 2000 доларів. Попередньо встановлено, що покупцями були і громадяни країни-агресора. Оплату за продаж баз даних громадянам РФ фігурант отримував за допомогою заборонених на території України валют», – йдеться у повідомленні.

У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські прийшли до чоловіка, аби провести обшук. Зловмисник перешкоджав поліцейським, а також завдав співробітнику кіберполіції тілесних ушкоджень. Відтак фігуранта затримали і відправили у СІЗО.

В помешканні зловмисника правоохоронці провели обшук. Вилучили мобільні телефони, три десятки жорстких дисків, SIM-карти, комп’ютерну техніку та серверне обладнання, на якому кіберполіцейські виявили бази даних з обмеженим доступом. Наразі встановлюється походження цих баз.

Щодо інциденту відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-1 ККУ (створення і збут шкідливих програм), ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах) та ч. 2 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимально чоловікові загрожує до п'яти років тюрми.