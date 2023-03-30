Викриття шахрайської схеми проходило спільно з міжнародними службами

Кіберполіція викрила учасників шахрайської групи, яка обкрадала громадян Євросоюзу через кол-центри. Загалом злочинці змогли вкрасти у понад тисячі потерпілих більш як 160 млн грн.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у четвер, 30 березня. Поліцейська операція з викриття масштабної схеми проводилася спільно з міжнародними службами.

«Фігуранти використовували понад 100 фішингових вебсайтів для отримання даних банківських карток іноземних громадян. Отримавши доступ до рахунків, зловмисники привласнювали гроші. Для шахрайської схеми фігуранти також утворили два call-центри, у Вінниці та у Львові й залучили до роботи операторів. Їхня роль полягала у переконанні клієнтів здійснити покупки», – повідомили у прес-службі Нацполіції.

Загалом шахраї змогли ошукати понад тисячу мешканців ЄС. Серед них – громадяни Чехії, Франції, Польщі, Іспанії та інших європейських країн. Під час обшуків у кол-центрах правоохоронці вилучили мобільні телефони, SIM-картки та комп'ютери, за допомогою яких злочинці обманювали людей.

Двох організаторів схеми затримали у Львові, а ще 17 учасників – на території ЄС. Серед них виявилися громадяни Білорусі. Затриманим шахраям повідомили про підозри за ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 ККУ (створення та керування злочинною організацією) та ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 ККУ (регулярне шахрайство у складі злочинної організації).