Волинські поліцейські затримали чоловіка, який розбив скло у 8 автомобілях

У суботу, 2 березня, поліцейським надійшло повідомлення про пошкодження восьми автомобілів однієї зі служб таксі у Луцьку. Поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 42-річний лучанин, який раніше там працював. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі. Як повідомили 4 березня у поліції Волинської області, правоохоронці розшукали чоловіка завдяки камерам відеоспостереження.

«Таким способом чоловік вирішив помститися колишньому працедавцю за нібито несправедливе до нього ставлення. Зокрема, повибивав скло у вісьмох транспортних засобах», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції не назвали службу таксі, але зазначили, що всі пошкоджені автомобілі – Renault Logan. Цією маркою транспортних засобів часто користується компанія Bolt. На відео, яке опублікував у фейсбук-спільноті «АвтоАндони Луцька» Сергій Романюк, видно розбиті автомобілі з логотипом Bolt.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) ККУ. За інкримінованою статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від від 8,5 до 17 тис. грн або арешт до шести місяців, чи обмеження волі на строк до п'яти років. Слідство триває.