Ківерцівський районний суд виніс вирок 20-річному чоловіку за зґвалтування чотирирічної дитини. Обвинуваченого засудили до 13 років позбавлення волі. Про це 2 квітня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, злочин стався у травні 2022 року. Посеред дня житель одного з сіл Луцького району зґвалтував 4-річну дівчинку на шкільному подвір’ї. На вирок чоловік очікував під вартою.



Суд визнав молодика винним у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК України) й призначив йому покарання – 13 років позбавлення волі. Крім того, інформацію про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.