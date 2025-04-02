із липня по жовтень 2024 року Ганна Гунько організувала незаконне ввезення товарів на понад 8 млн грн

Володимир-Волинський міський суд виніс вирок Ганні Гунько за контрабанду техніки та відмивання грошей. Обвинувачена організувала ввезення товарів на понад 8 млн грн поза митним контролем. За скоєне їй призначили 204 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік.

Як йдеться у вироку від 24 березня, у липні 2024 року волинянка Ганна Гунько організувала ввезення комерційних товарів поза митним контролем. Обвинувачена залучила до незаконної схеми більше 50 людей, серед яких були водії та пасажири транспорту, що здійснює міжнародні перевезення. Так, із липня по жовтень 2024 року вони перевезли через «зелений коридор» побутові прилади, оргтехніку та шини до мотоциклів на понад 8 млн грн, які обвинувачена згодом продала.

За даними слідства, товар закуповували в Польщі та ввозили через волинський пункт пропуску «Устилуг». Залучені водії та пасажири декларували товари як особисті речі, за що пізніше отримували від обвинуваченої грошову винагороду.

Суддя Ірина Кусік визнала волинянку винною за ч. 1 ст. 203-1 (незаконне переміщення товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України й призначила 204 тис. грн штрафу з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю протягом одного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.