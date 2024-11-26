Під час обшуків у підозрюваних виявили незаконний товар вартістю 11 млн грн

Волинські правоохоронці викрили канал контрабанди побутової техніки. Організували схему жителі Володимирського району, які створили аналог відомого інтернет-магазину й продавали там товари. Про це повідомили 26 листопада детективи Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, жителі Володимирського району налагодили схему закупівлі товару в Польщі та ввозили його в Україну без декларування та сплати митних платежів.

«Далі техніку продавали по всій Україні. Для цього організатори злочинної схеми створили аналог відомого інтернет-магазину. Замовлення покупцям відправляли поштою. Аби приховати велику кількість відправлень, організатори залучали інших людей, яким платили грошову винагороду», – зазначають у БЕБ.

Детективи провели обшук у будинках, де проживають підозрювані, у складських приміщеннях і в автомобілях, якими транспортували контрабанду. У результаті вилучили ноутбуки, принтери, планшети, мікрохвильові печі, обігрівачі, сушарки, автомобільні шини тощо. За попередньо оцінкою загальна вартість вилучених товарів становить близько 11 млн грн.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів). Санкція статті передбачає від 850 тис. грн до 1,2 млн грн штрафу.