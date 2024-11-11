У пункті пропуску «Устилуг» на українсько-волинському кордоні митники виявили у пасажирів двох легковиків партію брендових речей загальною вартістю 2 млн грн. Увесь товар у них тимчасово вилучили. Про це повідомили 11 листопада у пресслужбі Волинської митниці.

Так, під час проведення огляду транспортних засобів митники виявили кольє та сережки Chaumet, прикрашені діамантами та іншими дорогоцінними камінцями, взуття Gucci, а також сумки Louis Vuitton та Chanel. Загальна вартість брендового товару, який намагалися ввезти в Україну без обов’язкового декларування та оподаткування – 2 млн грн.ʼ

За порушення митних правил інспектори склали протоколи за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України). Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% вартості предметів правопорушення.