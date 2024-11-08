Працівники митного посту «Ягодин» вилучили у рівненського підприємця 105 нових мотоциклів марки Rottor, який приховав факт імпорту товарів через Росію. Загальна вартість транспортних засобів становить 1,9 млн грн. Про це повідомили 8 листопада у Волинській митниці.

«Всупереч урядовій постанові про заборону ввезення товарів з Росії, підприємець подав документи на 105 нових мотоциклів китайського виробництва, в яких приховав маршрут їхньої доставки. Він вказав, що вони їхали до Польщі морем, однак у ході митного контролю було виявлено та вилучено паралельний до поданого пакет актів завантаження та накладних, які чітко вказували на залізничний транзит цих транспортних засобів через Росію», – зазначають у митниці.

У порушника тимчасово вилучили мотоцикли. Відповідно до наданих документів, їхня вартість становить 45 950 доларів, що за курсом НБУ – майже 1,9 млн грн.

Попередньо дії підприємця кваліфікували за ст. 201-4 Кримінального кодексу (контрабанда підакцизних товарів). Крім того, за переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання неправдивих відомостей щодо них (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу), передбачений штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення з їх конфіскацією або без такої.