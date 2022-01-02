Volkswagen Passat на смерть збив 27-річного мешканця Львівщини
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Увечері суботи, 1 січня, автомобіль Volkswagen Passat насмерть збив пішохода на автодорозі Броди– Язлівчик. Про цю ДТП повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Так, 1 січня о 19:23 на автодорозі водій 29-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець села Язлівчик збив 27-річного пішохода. ДТП трапилась на дорозі Броди- Язлівчик поза межами населеного пункту.
Через отримані травми пішохід загинув на місці події. Слідчі встановлюють обставини цієї ДТП.
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