Увечері суботи, 1 січня, автомобіль Volkswagen Passat насмерть збив пішохода на автодорозі Броди– Язлівчик. Про цю ДТП повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 1 січня о 19:23 на автодорозі водій 29-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець села Язлівчик збив 27-річного пішохода. ДТП трапилась на дорозі Броди- Язлівчик поза межами населеного пункту. Через отримані травми пішохід загинув на місці події. Слідчі встановлюють обставини цієї ДТП.