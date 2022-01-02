Ввечері суботи, 1 січня, автомобіль швидкої медичної допомоги збив пішохода в центрі Пустомитів. Про це повідомляє Львівський обласний центр медицини катастроф.

Як повідомили медики, о 21:00 бригада екстреної медичної допомоги їхала на виклик і збила 40-річного чоловіка в центрі Пустомитів.

«Адміністраціями 8 МКЛ та Центру спільно забезпечено увесь необхідний об’єм діагностичних та лікувальних заходів. На даний момент потерпілому проводиться нейрохірургічне втручання», – повідомили в центрі медицини катастроф.

Наразі цю ДТП розслідує поліція.

Пацієнта забрали у 8-му міську клінічну лікарню Львова.