У результаті ДТП з фурою водія Volkswagen Bora затиснуло в автомобілі

У п’ятницю, 31 грудня, на трасі Львів-Тернопіль сталася ДТП за участі вантажівки MAN та легковика Volkswagen Bora. В аварії постраждав 24-річний водій легковика – рятувальникам довелося вирізати його із затисненого автомобіля.

У ДСНС Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 13:00 поблизу села Підгороднє Золочівського району. Зіткнулися автомобілі MAN та Volkswagen Bora, за кермом якого був 24-річний водій.

ДТП сталася на трасі Львів-Тернопіль поблизу села Підгороднє (фото ДСНС)

Травмованого 24-річного водія легковика затиснуло в автомобілі, рятувальники вирізали його за допомогою гідравлічного домкрата та ножиць та передали медикам. Чоловіка госпіталізували в Золочівську центральну районну лікарню із травмами різного ступеня важкості.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.