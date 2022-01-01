У п’ятницю, 31 грудня, на вул. Личаківській у Львові 43-річний водій мікроавтобуса Mercedes Benz 409D на смерть збив 53-річну львів’янку.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що ДТП сталася 31 грудня вранці близько 6:30 на вул. Личаківській. 43-річний водій автомобіля Mercedes Benz 409D, мешканець Львова, здійснив наїзд на пішохода – 53-річну львів’янку. Травми виявилися несумісні з життям, постраждала померла в лікарні швидкої допомоги Львова.

Обставини події встановлюють правоохоронці.