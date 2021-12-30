Неповнолітній мешканець Червонограда на BMW виїхав на зустрічну і врізався в маршрутку

У середу ввечері, 29 грудня, у Червонограді на Львівщині 17-річний водій BMW вчинив ДТП з місцевою маршруткою. Унаслідок аварії постраждали неповнолітній водій та пасажирка автобуса.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася 29 грудня близько 18:45 на вул. Львівській у Червонограді. 17-річний житель Червонограда на автомобілі BMW не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом «БАЗ», яким керував 43-річний мешканець Сокаля. Водій легковика неповнолітній, відповідно не отримував водійського посвідчення.

Унаслідок ДТП постраждали неповнолітній водій BMW та 41-річна пасажирка автобуса, місцева мешканка. Їх з травмами доправили до лікарні.

За фактом ДТП поліцейській відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі.