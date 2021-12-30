17-річний підліток на BMW вчинив ДТП з маршруткою у Червонограді
В аварії постраждали неповнолітній водій та пасажирка маршрутки
У середу ввечері, 29 грудня, у Червонограді на Львівщині 17-річний водій BMW вчинив ДТП з місцевою маршруткою. Унаслідок аварії постраждали неповнолітній водій та пасажирка автобуса.
У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася 29 грудня близько 18:45 на вул. Львівській у Червонограді. 17-річний житель Червонограда на автомобілі BMW не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автобусом «БАЗ», яким керував 43-річний мешканець Сокаля. Водій легковика неповнолітній, відповідно не отримував водійського посвідчення.
Унаслідок ДТП постраждали неповнолітній водій BMW та 41-річна пасажирка автобуса, місцева мешканка. Їх з травмами доправили до лікарні.
За фактом ДТП поліцейській відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі.