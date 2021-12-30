Аварія сталася у селі Лішня біля Дрогобича

У четвер, 30 грудня, біля Дрогобича на Львівщині сталася ДТП за участі легковика Daewoo Lanos та рейсового автобуса «Дрогобич-Унятичі», в якій постраждали троє людей.

У поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 9:00 ранку на дорозі Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий у селі Лішня, що за 5 км від Дрогобича. Зіткнулися рейсовий автобус «Дрогобич-Унятичі», за кермом якого був 61-річний водій, та автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 19-річний мешканець Дрогобицького району.

Біля Дрогобича зіткнулися рейсовий автобус «Дрогобич-Унятичі» та автомобіль Daewoo Lanos

Унаслідок аварії постраждали троє людей – водій легковика і двоє пасажирів маршрутки, віком 17 та 80 років.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалих 19-річного водія легковика та 17-річного пасажира маршрутки, а також 80-річну жінку госпіталізували в Дрогобицьку лікарню з різними травмами – забоями хтебта, грудної клітки, закритою черепно-мозковою травмою.