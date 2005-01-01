В'ятрович вважає, що запровадження латинки в Україні посилить русифікацію

В Україні розгорілися дискусії про перехід з кирилиці на латинку

Перехід України на латинку може посилити русифікацію країни і зупинити перехід багатьох громадян на українську. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Інституту національної пам'яті (ІНП) Володимир В'ятрович.

За його словами, головний аргумент прихильників, що мовляв відмова від кирилиці захистить українців від Росії і наблизить до Європи є хибним. На думку В'ятровича насправді зміна письма може зіграти протилежну роль - посилення русифікації. «Останні роки дедалі більше російськомовних громадян переходять на українську. Введення латиниці створить додатковий бар'єр і зупинить багатьох з них», - написав директор ІНП.

Більше того, продовжив В'ятрович, така зміна може спровокувати рух у протилежному напрямку - звична кирилична російська для багатьох буде простішою, ніж незнайома латинська українська.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував обговорити можливе введення в Україні латинки поряд з кириличним алфавітом.