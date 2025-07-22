Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ від 21 липня, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових та організаційних заходів для захисту бізнесу та стимулювання економічного зростання.

Після підписання указу Зеленським, в Україні запроваджується мораторій на безпідставні перевірки підприємств і втручання державних органів у діяльність бізнесу в умовах воєнного стану. Мета цього рішення –гарантувати економічну безпеку держави. Відтепер:

⁠контроль буде точковим – лише там, де дійсно високі ризики,

буде цифровізована система держнагляду, щоби ручне втручання стало неможливим.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що прокуратура та правоохоронці вже взялися за проведення аудиту справ, які були відкриті проти підприємців, 30% таких проваджень вже закрили.

«Наше завдання – прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень. Для цього Уряд внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Це будуть зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих і підзаконних актів», – додала вона.

Свириденко наголосила, що після змін нові справи зможуть погоджувати лише генпрокурор або керівники прокуратур регіонального рівня.

«Арешти майна й документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства. «Завислі» справи без доказів будуть закриті. Ці зміни дадуть нашим підприємцям можливість працювати вільно і підтримувати економіку під час війни», – зазначила премʼєрка.

Нагадаємо, 14 липня уряд обмежив повноваження ОВА у визначенні критично важливих підприємств.