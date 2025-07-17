На Рівненщині у першому півріччі 2025 року підприємці більше відкривали бізнеси, ніж закривали

Рівненська область стала лідером за приростом фізичних осіб-підприємців у першому півріччі 2025 року. Про це повідомила 17 липня аналітична платформа «Опендатабот», яка працює з відкритими даними.

Усього за шість місяців 2025 року у регіоні зареєстрували 4019 нових ФОПів, тоді як припинили діяльність 3728 підприємців. Так, приріст склав 291, що є найвищим показником серед усіх областей України.

До п’ятірки лідерів також увійшли Львівщина (179), Київщина (175), Івано-Франківщина (101) та Волинь (69). У більшості інших регіонів кількість закритих підприємств перевищує кількість відкритих, що свідчить про складну ситуацію в малому бізнесі на загальноукраїнському рівні.

Загалом в Україні у першій половині 2025 року зареєстрували 137 557 нових ФОПів, а припинили діяльність 157 605 – тобто баланс є від’ємним.

Зауважимо, що 61% усіх новостворених підприємств належать жінкам – це близько 83,7 тис. ФОПів. Частка чоловіків становить 39%, або близько 53,8 тис.

Найпопулярнішими напрямами залишаються сфери торгівлі: 39,5 тисяч нових ФОПів займаються роздрібною торгівлею, ще 10,7 тис. – гуртовою. Також серед лідерів – ІТ, інформаційні послуги, освіта, медицина та бухгалтерський облік. Примітно, що в останніх трьох напрямах зафіксовано суттєвий приріст: у сфері освіти – 2541 нових ФОПів, у медицині – 1203, у бухгалтерії – 975.