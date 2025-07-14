У переліку «Forbes Україна» – мережа «Томатіна» і ко, «Ваш Лаваш», «Файні льоди» та інші

Бізнесовий часопис «Forbes Україна» оприлюднив щорічний перелік найперспективніших малих і середніх компаній Next250. На думку редакції, вони мають чималі шанси згодом потрапити до найвищої бізнесової ліги країни. У переліку присутні одразу 40 компаній зі Львова та області. Зокрема, це ресторанна родина «Томатіна», перше інклюзивне ательє Lady Di, виробник компонентів для вентиляції ЛВЗ, мережа «Файні льоди» та інші.

«Вже втретє Forbes формує список Next 250 – авангард українського бізнесу. Це компанії, які вже сьогодні демонструють динаміку, інноваційність та експортний потенціал, а завтра можуть вийти у вищу бізнес-лігу. Цьогоріч у лонглісті було понад 800 компаній з усієї країни, відібрали найсильніших», – йдеться в анотації до рейтингу.

Сукупний виторг усіх учасників списку понад 27 млрд грн. Левова частка – бізнеси з реального сектору економіки, зокрема це виробництво, легка промисловість, ритейл, креативні індустрії, галузь послуг.

Від Львівської області до переліку найперспективніших невеликих компаній потрапили 40 підприємств, з них 28 – зі Львова.

Це представники галузі легкої промисловості (ательє Lady Di, виробник одягу з легких тканин БММ, майстерня спеціальних шкарпеток «Бандит»), громадського харчування (мережи «Файні льоди» і «Ваш лаваш», ресторанна родина «Томатіна», виробник снеків «КДМ продукт»), оборонних і спеціальних технології (виробник модулів дистанційного підриву для дронів «Лабораторія Едж рішень», виробник протипожежних і бронедверей «Верон», розробник системи управління розмінуванням «Феодал»), меблярі (виробник меблів для комерції та приватних приміщень «Арія Україна», виробник меблів та матраців «Селз Хаб»), виробничники («Львівський вентиляторний завод», виробники посуду «Мажура» і підлогового покриття для комерції «Флор Бест»), косметики (магазин товарів для краси «Річхілс») та інші.

До переліку потрапили компанії із виторгом за 2024 рік від 10 млн до 1 млн грн, які не належать до фінансово-промислових груп, не є представництвами іноземних компаній і не мають бенефіціарів з-за кордону. У ньому також відсутні технологічні стартапи і компанії з фінансового сектора, їх оцнюють в окремому дослідженні.