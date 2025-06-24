Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні» оголосив конкурс грантів для жінок-підприємниць, які мають свою справу у Львівській області. Йдеться як про місцевих підприємниць, так й про тих, хто релокував бізнес зі східних та південних регіонів. Загальний бюджет конкурсу – 2 млн грн.

Як йдеться в повідомленні на сайті ЛОДА, конкурс має на меті «підтримати малий бізнес в умовах воєнного стану, стимулювати економічне зростання регіону та розширити можливості для жінок у підприємництві».

Розмір грантів:

до 50 тис. грн – для підприємиць без найманих працівників;

до 100 тис. грн – для бізнесів з 1-5 працівниками та обіцянкою створити ще одне робоче місце протягом 6 місяців;

до 150 тис. грн – для бізнесів з 5+ працівниками з планом працевлаштувати ще 2 осіб за півроку.

У конкурсі можуть взяти участь українські жінки-підприємниці, які мають чинний бізнес на Львівщині (від 6 місяців) або релокували його до області після початку повномасштабного вторгнення (треба мати статус ВПО). Обмеження – гранти не мають права отримувати ті, хто має податковий борг, зв’язки з РФ чи Білоруссю або провадить діяльність на окупованих територіях.

Ринок житла у Львові стає все більш різноманітним. Окрім масштабних ЖК, з’являються камерні формати, як-от клубний будинок Harry від РІЕЛ. Невелика кількість квартир, приватний сад, тиха локація – усе це створює відчуття житла «для своїх». Такий підхід дедалі більше відповідає запитам нової міської аудиторії.

Кошти, згідно з умовами, видаватимуть лише на розвиток справи – на придбання необхідного обладнання, техніки та інструментів, на маркетингові послуги. Решта потреб, наприклад виплата заробітної плати чи орендні відрахування, «фінансуванню не підлягають».

«Ми щиро заохочуємо жінок-підприємниць не зволікати та подати заявку на участь у грантовому конкурсі – це реальний шанс зміцнити свій бізнес і підтримати розвиток регіону», – наголосила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко.

Термін прийому заявок – до 20 липня 2025 року, оголошення переможців відбудеться до 31 серпня. Перелік потрібних документів та анкета для участі – за посиланням.