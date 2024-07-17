Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент України у середу, 17 липня, підписав указ, який уводить в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нової Стратегії морської безпеки України. Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

«Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу», – розповів Володимир Зеленський.

Як зазначає «Бабель» документ передбачає створення умов для присутності сил НАТО в Азово-Чорноморському регіоні. Також стратегія має допомогти застосувати міжнародно-правові механізми, щоб повністю заборонити Росії мати військово-морські сили й військові судна в Азово-Чорноморському басейні.

Раніше на сайті повідомляли РНБО документ також передбачає нарощування спроможностей Збройних сил України, щоб стримувати військову агресію з морських та річкових напрямків, а також оснащення сил безпеки й оборони морськими безекіпажними апаратами.

Нагадаємо, 6 липня Володимир Зеленський анонсував затвердження нової Морської стратегії України. Президент повідомляв, що у документі закріплять українські інтереси, враховані нові технологічні можливості України та нові відносини з партнерами.