Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про національні меншини (спільноти) України». Про це він розповів у вечірньому відеозверненні у п’ятницю, 3 листопада.

«Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії», – сказав Зеленський.

Приведення закону про нацменшини у відповідність до європейського законодавства – це одна з вимог для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.

У пояснювальній записці законопроекту № 9610 метою називають вдосконалення законодавчого регулювання прав і свобод нацменшин, як це закріплено в положеннях Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

Законом надано визначення поняттю «національна меншина». Документом також передбачено, що школярам будуть надані безкоштовні підручники (у тому числі електронні), що буде вирішувати уряд.

Регламентується, що у населених пунктах, де проживають національні меншини, дозволено буде використання їхньої мови у рекламі, інших заходах та під час надання допомоги.

Законом також деталізовано порядок визначення певних населених пунктів як таких, де живуть представники тієї чи іншої національної меншини.

Передбачається, що у відповідних населених пунктах (визнаними місцем проживанням національних меншин) можуть бути створені центри національних меншин (спільнот) відповідної територіальної громади.

Окрім того, гарантується державний захист тих мов національних меншин, яким загрожує знищення, а також підтримка і збереження традиційної культури та нематеріальної культурної спадщини національних меншин.

Водночас акцентується, що дія закону не буде поширюватися на росіян, які мешкають на території України.

У вересні 2023 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про зміни до Закону «Про національні меншини (спільноти) України».

23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи у країнах, аби вони відповідали критеріям, необхідним для повноцінного членства в ЄС.