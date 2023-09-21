Верховна Рада на засіданні в четвер, 21 вересня, ухвалила євроінтеграційний закон про національні меншини. Його підтримали 318 народних депутатів.

Цей євроінтеграційний закон Верховна Рада ухвалила після того, як Венеційська комісія надала висновок щодо закону «Про

національні меншини (спільноти) України». Таким чином, ухвалений документ вносить зміни до закону, який парламент ухвалив у грудні 2022 року.

Документ визначає, хто такі національні меншини, дозволяється використання мов нацменшин у рекламі та під час різних заходів, а також під час надання допомоги. Крім того, закон передбачає розробку методології використання мов нацменшин у певних регіонах. Також у документі уточнюється порядок визначення населених пунктів, у яких більшість населення становлять нацменшини. Водночас мова нацменшин має використовуватися поряд із державною мовою. Виняток – публічні заходи, де використання державної мови обов’язкове лише в разі, якщо відповідний запит організатори отримали не пізніше ніж за 72 доби до його проведення.

Цим законом Верховна Рада дала дозвіл національним меншинам створювати власні медіа, а також дозволила відкривати спеціалізовані книгарні для реалізації прав національних меншин. У таких книгарнях можна буде торгувати видавничою продукцією чи друкованими медіа.

Водночас у документі зазначено, що права й свободи нацменшин можуть бути обмежені відповідно до закону в інтересах нацбезпеки, для забезпечення територіальної цілісності та громадського порядку, запобігання заворушенням тощо.

Ухвалення цього закону є одним з обов’язкових кроків для початку перемовин про вступ України до ЄС.