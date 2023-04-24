Дора Дуро також заявила, що Угорщина також не хоче бачити Україну в Альянсі через «становище» етнічних угорців

Віце-спікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без ризику початку прямого конфлікту між Росією та Альянсом можливий лише за умови угоди з РФ.

У інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ, вона заявила, що вступ України до НАТО «без ризиків початку повномасштабного конфлікту» можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

За її словами, Угорщина також не хоче бачити Україну в Альянсі через «становище» етнічних угорців, які проживають на Закарпатті.

На заяву Дуро відреагували в Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки, і немає жодних обʼєктивних причин, які перешкоджали б вступу в Альянс.

«Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви», – заявив Олег Ніколенко.

Зазначимо, що Угорщина від початку повномасштабного вторгнення не надала Україні ніякої військової допомоги, періодично блокує виділення нам коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні 195 млн доларів фінансової допомоги.