В комітеті із закордонних справ угорського парламенту депутати правлячої партії «Фідес» не проголосували за документ, який підтримує арешт та передачу російського президента Владіміра Путіна Міжнародному кримінальному суду в разі приїзду до Угорщини. Відповідне розпорядження депутатам дав прем’єр-міністр Віктор Орбан, пише «Укрінформ» із посиланням на місцевий медіаресурс rtl.hu..

«"Фідес" поводився як вірний сторожовий пес Путіна в Комітеті в закордонних справах Національних зборів: за вказівкою Орбана його депутати проголосували проти пропозиції Демократичної коаліції (ДК) щодо резолюції, яка дозволила б заарештувати й видати Міжнародному кримінальному суду російського президента, звинуваченого у воєнних злочинах, якщо він знову відвідає Угорщину», – написала в середу, 19 квітня, заступниця лідера ДК, депутатка парламенту Агнеш Вадаї.

За її словами, уряд Орбана наразі надав би притулок російському президенту, звинуваченому в депортації українських дітей, на тій підставі, що статут МКС, який уже ратифікував угорський парламент, ще не оприлюднено.

Нагадаємо, розташований у Гаазі Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна місяць тому, визнавши російського президента відповідальним за викрадення та депортацію українських дітей. Це означає, що Путіна можуть арештувати в будь-якій країні, яка ратифікувала Римський статут. Водночас Вірменія, яка також є в списку таких держав, вже заявила, що не арештовуватиме Путіна. До слова, Вірменія також допомагає Росії обходити санкції на закупівлю західних технологій для виробництва зброї.