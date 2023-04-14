У Міністерстві закордонних справ відповіли на скандальну заяву прем’єра Угорщини Віктор Орбана про те, що Україна в умовах війни дуже залежить від фінансової підтримки західних партнерів. Відповідний коментар опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник назвав цинічними такі висловлювання угорського прем’єра у ситуації, коли і сама Угорщина потребує чималих коштів ЄС для підтримання економічної стабільності.

«Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», – наголосив Олег Ніколенко.

Напередодні, під час свого виступу, Орбан нарікав на те, що у Європі громадська думка ще не готова змусити лідерів країн переглянути санкційну політику щодо Росії, але «цей час настане»; скаржився на нібито більше поганих новин з України щодо становища угорської громади, а також перейшов до того, що Європа змушена фінансувати багато потреб України.

«Україна у фінансовому сенсі – неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо "ні" – війна закінчиться», – сказав Віктор Орбан.

Він акцентував, що Європа дає кошти на українські пенсії, заробітні плати, потреби освіти й охорони здоров’я, відтак не даючи ці кошти у свої бюджети, і так «не може тривати безкінечно».