Раніше Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу про ордер на арешт Путіна

Попри ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не стануть арештовувати російського лідера, якщо він приїде в країну. Про це пише агенція Reuters.

За словами глави адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергея Гуйяша, відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут.

«Ми можемо звернутися до угорського законодавства і на підставі цього не можемо заарештувати російського президента ... оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині», – сказав Гуйяш.

Йдеться про те, що Угорщина лише формально схвалила Римський статут, але не змінила законодавство для його втілення. Гуйяш також додав, що угорський уряд не сформував позицію щодо ордеру на арешт Путіна, але висловив свою думку на цю тему.

«Ці рішення не є найбільш вдалими, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка», – додав Гуйяш.

Нагадаємо, що 17 березня палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до Росії.

Владіміра Путіна можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС, а це – 137 країн.