Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо видання Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Через вето Будапешта заяву від свого імені опублікував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

«ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні», – йдеться в заяві Борреля.

Згодом міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала. Очікується, що ордер на арешт президента РФ фігуруватиме і у висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 березня.

У проекті висновків, які цитує Bloomberg, використовується подібне до заяви Борреля формулювання. За словами джерел агентства, лідери деяких держав можуть наполягати на більш жорстких формулюваннях щодо рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що 17 березня палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до Росії.

Владіміра Путіна можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС, а це – 137 країн.