Володимир Зеленський розглядатиме варіант балотування на другий термін залежно від результатів російсько-української війни

Президентські та парламентські вибори в Україні можливі виключно після скасування воєнного стану. Після цього країна може провести вибори, в яких може взяти участь і чинний президент Володимир Зеленський. В спільному інтерв’ю з першою леді Оленою Зеленською для телемарафону «Єдині новини» президент пояснив, за яких умов він може піти на другий термін.

Коментуючи питання журналістів щодо дискурсу про вибори в Україні, Володимир Зеленський підкреслив, що чинна влада є легітимною відповідно до Конституції України. Президент наголосив, що до мирного часу та проведення нових виборів він та чинний уряд виконуватимуть свої обов’язки.

За словами Зеленського, наразі про вибори в Україні говорять тільки росіяни та окремі люди в Україні, які хочуть «підтримувати трек щодо нелегітимності президента». Втім, за його словами, президентські та парламентські вибори можуть відбутися виключно після скасування воєнного стану чи за умови зміни чинного законодавства.

«Поки не відбудуться вибори нового президента – президент виконує свої обов’язки, все це прописано. Так само як і парламент – президент у парламент є легітимною владою до тих пір, поки не з’явиться новий президент або новий парламент», – сказав Володимир Зеленський.

На питання, як він бачить 2025 рік у політичному плані, Зеленський відповів, що за тільки за умови сильної позиції для України, сильної армії та гарантій безпеки «можна думати про скасування воєнного стану в Україні» – після цього, за словами президента, парламент зможе визначити дату виборів.

«Після того, як закінчиться воєнний стан – чекати роки щодо виборів не потрібно», – підкреслив Зеленський.

Водночас президент відкинув можливість поступок Росії, яка може вимагати вибори в Україні як умову до припинення гарячої фази війни. На думку Зеленського, таке рішення буде «порушенням українського законодавства заради Путіна, який порушив все наше законодавство, суверенітет і територіальну цілісність», яке Владімір Путін використає для того, щоб напасти на Україну знову. Крім того, Зеленський зазначив, що Путін «чіпляється за будь-який момент», щоб не сідати за стіл перемовин із ним та наголосив, що перемовини Росії та України в принципі будуть для Путіна програшем.

На питання журналістів, чи хоче перша леді, щоб Володимир Зеленський йшов на другий термін, Олена Зеленська відповіла, що не хотіла б провести в такому фізично-емоційному стані все життя, назвавши президенство свого чоловіка виснажливим періодом в їхній родині.

«Я, як дружина, маю підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи непопулярне – це вже інше питання. З іншого боку, я розглядаю це так, що якщо починаються вибори, то це означає, що війна, гаряча фаза, закінчилася, і це в принципі позитивний знак, і я будь-який вибір підтримаю, буду радіти. Мабуть», – сказала перша леді.

Відповідаючи на питання, чи готовий він до другого президентського терміну, Зеленський відповів, що його відповідь залежатиме від результату завершення російсько-української війни. Президент також додав, що вибори в Україні наразі не є «сьогоднішньою ціллю».

«Я не знаю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж я можу, то… Ну, напевно тоді я буду на це дивитись більш позитивно. Тільки так я можу відповісти», – відповів Зеленський.