На повернення українців з-за кордону може вплинути низка чинників

Україна має план повернення українців з-за кордону після завершення російсько-української війни, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемаратону, яке він дав разом із дружиною Оленою Зеленською 2 січня. За його словами, лідери деяких європейських країн прагнуть зберегти «дешеву робочу силу» з України, і готові сприяти поверненню лише непрацевлаштованих українців.

Відповідаючи на питання, як непримусово повернути до України громадян, які виїхали через війну, Володимир Зеленський заявив, що Україна не просила зменшувати виплати біженцям у країнах Європи. Зазначимо, у грудні 2024 року МЗС України спростувало повідомлення іспанського видання El Pais, що Україна нібито проводить переговори з ЄС про скорочення допомоги українським біженцям та обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку.

«Тому, що це не Україна просила, якщо чесно. Є багато українців за кордоном. Там, де українці – їх взяли як дешеву робочу силу, побачили, що вони якісніше (працюють – ред.), аніж їхні громадяни – то ці хай працюють, ці хай будуть. Вони самі диференціювали українців, вибачте, так воно і є», – сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, у спілкуванні із західними партнерами він пропонує винести питання українських біженців на пресконференціях, проте «ніхто з них не хоче». Те, що теза про припинення підтримки українських біженців не озвучується публічно, президент пояснив можливою реакцією суспільства, яке в більшості підтримує українців.

«А вони рахують свої гроші, скільки вони використовують щорічно на підтримку українців за кордоном. “А ось ці українці, які не працюють, ви їх заберіть”, – вони кажуть. А як забрати? – “Ну ви їм скажіть повернутися”. Я їм кажу: “Дивіться, давайте так, трішки більше ППО, і я скажу “Повертайтесь всі”, але ж дивіться, я буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює.

А вони кажуть: “Ні, ті, що в нас працюють – хай працюють, а ця частина хай повертається”. Тобто, ті, хто працює, їм яка різниця, що їх підтримують – вони працюють, сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші. Ось таке відношення деяких лідерів», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив, що таке ставлення до українців за кордоном є «у деяких урядовців, а не у людей».

За словами Володимира Зеленського, для повернення своїх громадян Україна «має речі, які точно спрацюють». Зокрема, на думку президента, на повернення українців прямо вплине безпекова ситуація – відсутність ракетних чи дронових атак, закінчення гарячої стадії війни чи повне її завершення.

Крім того, на повернення громадян вплине повоєнна відбудова та виділені на неї кошти. Володимир Зеленський зазначив, що відбудова створить нові робочі місця, за якими «приїдуть люди».

Третім чинником для повернення українців до України президент назвав «окремі програми», не уточнивши, які саме. Втім він запевнив, що «такі є, вони напрацьовані, і для них потрібен мирний час».

«Відбудова України, такі великі проєкти – вони будуть триматися на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були українці, й я думаю, що передусім це будуть українці», – підсумував Володимир Зеленський.

Країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям

У серпні 2024 року Угорщина обмежила українським біженцям. Згідно з ним, частина українців не зможе отримувати допомогу від Угорщини та ризикує втратити житло – зокрема, зміни стосуються тих, хто прибув із західних регіонів України.

У вересні 2024 року Норвегія заявила, що більше не прийматиме біженців із західних областей України. Відмови у захисті для деяких категорій українців запровадили в межах посилення заходів щодо біженців. Того ж місяця департамент соціального страхування Естонії оголосив, що надаватиме одноразову допомогу на оренду житла лише тим біженцям, які нещодавно прибули до країни.

У жовтні 2024 року Центр дослідження громадської думки (CBOS) повідомив, що підтримка поляками біженців з України впала до мінімуму з початку 2022 року – з 94% до 53%.