Наталія Галібаренко раніше обіймала посаду першої заступниці глави МЗС та посаду посла України у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський призначив екс-посла України у Великій Британії Наталію Галібаренко головою місії України при НАТО. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента п’ятницю, 30 липня.

Наталія Галібаренко з 2014 по 2015 рік обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ, а з 2015 по 2020 рік була послом України у Великій Британії.

Виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО з 2019 року був Георгій Толкачов. До цього цю посаду займав Вадим Пристайко, який вже у 2020 році замінив Галібаренко на посаді посла України у Великій Британії.

Крім того, Зеленський також призначив послів у чотирьох країнах – в Туреччині, Індонезії, Австрії та Танзанії. Василь Боднар став послом Туреччини, посольство в Австрії очолив Василь Хімінець, в Індонезії – Василь Гамянін, а в Танзанії – Андрій Праведник.

Зазначимо, що місія України при НАТО – це дипломатичне представництво, засноване для забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі в Раді Євроатлантичного Партнерства.