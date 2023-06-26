Президент України поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, які відзначилися у важких боях на Бахмутському напрямку. Про це повідомила прес-служба президента.

Командувач Хортиці генерал-полковник Олександр Сирський доповів голові держави про детальну оперативну обстановку на цьому напрямку і перспективи її розвитку.

Президент України поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. Зеленський побажав воїнам здоров’я та обов’язково перемоги.

«Україна пишається кожним із вас. Ви – круті, міцні. Наші справжні українці. І всі в державі, хто не на фронті, прекрасно розуміють, що ви робите сьогодні найскладнішу роботу. І всі знають, що східний напрямок – дуже складний, тут гаряче. Тому я впевнений, що великий внесок у майбутню перемогу зробите саме ви», — наголосив Зеленський.

Зокрема, президент присвоїв звання Героя України та вручив орден Золота Зірка капітану Олегу Оліві, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШУ, який за час проходження військової служби умілими діями разом із підлеглим особовим складом знищив десятки військових противника.

Після поранень офіцер не раз відмовлявся від госпіталізації та залишався разом із побратимами на полі бою.

Зеленський також зупинився на одній з АЗС Донецької області та випив кави з військовими, які перебували там у справах. Президент побажав бійцям здоров’я і бойової удачі.

За останні дні стало відомо про просування українських військ в районі Бахмута. У ЗСУ повідомляли, що на Бахмутському напрямку українські сили тримають ініціативу і продовжують штурмові дії – просунулись на 600-1000 метрів.