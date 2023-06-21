Президент Володимир Зеленський пояснив, що однією з причин уповільнення наступу збройних сил є замінована російськими окупантами значна територія. Про це він сказав у інтерв’ю BBC, опублікованому в середу, 21 червня.

«Дехто вважає, що це голлівудський фільм, і очікує результатів вже зараз. Це не так», – заявив президент.

За його словами, наступ дається нелегко, оскільки 200 000 квадратних кілометрів української території заміновані російськими військами.

«Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне», – підкреслив президент.

Нагадаємо, ще 23 травня очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна має мінімально необхідний запас зброї для початку контрнаступу.

19 червня стало відомо, що Збройні сили України звільнили село п’ятихатки в Запорізькій області, а перед цим вони звільнили ще сім населених пунктів.

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що одним із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час є передусім «артилерійське знекровлення» російських окупаційних військ на передовій.