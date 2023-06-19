П'ятихатки стали восьмим селом, яке звільнили за два тижні

Сили оборони України звільнили восьмий населений пункт за останні два тижні. Йдеться про село П'ятихатки, яке розташоване поблизу раніше деокупованого Лобкового, повідомила у понеділок, 19 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км вглиб. Загальна звільнена площа сягає 113 км².

Відео зі звільнених П'ятихаток записали бійці 128 гірсько-штурмової бригади «Закарпатська бригада» та 2 ОСБ Збройних сил України. Військовослужбовці уточнили, що П'ятихатки деокупували у неділю, 18 червня.

«В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки», – повідомила Ганна Маляр.

Мапа звільнених територій на Запоріжжі за даними Deepstatemap

Зазначимо, 18 червня окупанти теж заявили про те, що ЗСУ звільнили П'ятихатки. Окупанти заявили, нібито в П'ятихатки висунулися резерви ЗСУ – велика кількість піхоти і кілька одиниць бронетехніки. Згодом російське Міноборони заявило, що атаку ЗСУ нібито відбили.