Володимир Зеленський затвердив склад делегації для перемовин щодо гарантій безпеки України

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в перемовинах з напрацювання та підготовки багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента у понеділок, 8 січня.

Відповідно до розпорядження, делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Також у складі делегації:

начальник ГУР Міноборони Буданов Кирило;

голова СБУ Василь Малюк;

міністр оборони Рустем Умєров;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін;

заступник керівника ОП Ігор Жовква;

посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич;

очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;

заступник керівника ОП Роман Машовець;

заступниця міністра юстиції Ірина Мудра;

перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк;

заступник очільника МЗС Микола Точицький;

заступник міністра економіки Ігор Фоменко;

заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України Ігор Баранецький;

директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Геннадій Коваленко;

заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України Віталій Мартинюк.

Володимир Зеленський дозволив Андрію Єрмаку вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

Також президент затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України, але ця інформація таємна.

Нагадаємо, 12 липня 2023 року під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери G7 погодили спільну Декларацію на підтримку України. У заяві зазначається, що кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки. В той же день Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція у спільній заяві оголосили, що долучаться до країн G7 в питанні гарантій безпеки для України. Згодом до них приєдналась Німеччина, Чехія, Нідерланди, Іспанія, Франція, США, Велика Британія, Канада та Японія.