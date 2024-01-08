Володимир Зеленський затвердив склад делегації для перемовин щодо гарантій безпеки України
Делегацію очолив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак
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Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в перемовинах з напрацювання та підготовки багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента у понеділок, 8 січня.
Відповідно до розпорядження, делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Також у складі делегації:
- начальник ГУР Міноборони Буданов Кирило;
- голова СБУ Василь Малюк;
- міністр оборони Рустем Умєров;
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін;
- заступник керівника ОП Ігор Жовква;
- посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич;
- очільник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
- заступник керівника ОП Роман Машовець;
- заступниця міністра юстиції Ірина Мудра;
- перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк;
- заступник очільника МЗС Микола Точицький;
- заступник міністра економіки Ігор Фоменко;
- заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України Ігор Баранецький;
- директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони Геннадій Коваленко;
- заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України Віталій Мартинюк.
Володимир Зеленський дозволив Андрію Єрмаку вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
Також президент затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України, але ця інформація таємна.
Нагадаємо, 12 липня 2023 року під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери G7 погодили спільну Декларацію на підтримку України. У заяві зазначається, що кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки. В той же день Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція у спільній заяві оголосили, що долучаться до країн G7 в питанні гарантій безпеки для України. Згодом до них приєдналась Німеччина, Чехія, Нідерланди, Іспанія, Франція, США, Велика Британія, Канада та Японія.