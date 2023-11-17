Україна та Німеччина почали переговори про двосторонні «гарантії безпеки»

Україна та Німеччина у п’ятницю, 17 листопада, почали переговори про двосторонні гарантії безпеки. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі, повідомили в Офісі президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Німеччина – наш надійний партнер та один із лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий», – сказав Ігор Жовква.

Під час переговорів сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх двосторонніх гарантій безпеки, їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій.

Німеччина долучилася до п’яти інших держав G7: Франції, США, Великої Британії, Канади та Японії, із якими Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Нагадаємо,12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери G7 погодили спільну Декларацію на підтримку України. У заяві зазначається, що кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки. В той же день Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція у спільній заяві оголосили, що долучаться до країн G7 в питанні гарантій безпеки для України.

Як повідомляв ZAXID.NET 25 серпня 2023 року, Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, які передбачені спільною декларацією G7 про підтримку України.