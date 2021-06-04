Володимир Зеленський змінив склад РНБО
Міністра економіки Олексія Любченка ввели до складу Ради нацбезпеки та оборони
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони ввівши до неї нового віце-прем'єра і міністра економіки Олексія Любченка.
Про це повідомив під час брифінгу 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов.
«Сьогодні президент України указом ввів першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки пана Любченка до складу, він точно так само з сьогоднішнього дня є членом Ради національної безпеки та оборони», – заявив Данілов.
Указ про призначення Любченка вже опублікований на сайті президента. У його тексті сказано, що він набуває чинності з дня опублікування. 20 травня Любченко замінив попереднього очільника міністерства економіки Ігоря Петрашка
Хто такий Олексій Любченко
Олексій Любченко народився у селі Орловець Черкаської області. З 1988 року по 1993-й навчався у Київському державному економічному університеті за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Має ступінь кандидата економічних наук.
У 1993-1994 роках Любченко працював експертом програми «Макроекономіка» Центру ринкових реформ у Києві. У 2003 року Любченка призначають головою Державної податкової адміністрації у Черкаській області. У 2005 році став заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.
Із 2007-го по 2009-й – докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. А 2009-го до 2011 року – заступник голови Державної податкової адміністрації України.До 2012 року працював директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України.
У 2014-2015 роках Олексій Любченко перебував на посаді радника голови Державної фіскальної служби України. Від 2015 року працював першим віцепрезидентом в ПАО «Украгрохімхолдинг».
Згідно з декларацією, Любченко не володіє нерухомістю. У нього є право користування квартирою у Черкасах, яка належить Черкаській міськраді. Він живе з дружиною в квартирі в Києві площею 165,7 м², яка належить Галині Любченко. У власності дружини є частина квартири в Смілі Черкаської області, квартира в Києві і земельна ділянка в Кіровоградській області.
Любченко також вказав у декларації мисливський карабін Blaser, водний транспортний засіб Buster, наручний годинник Breguet. У дружини чиновника є водний транспортний засіб Bombardier, автомобілі Land Rover Evoque і Nissan Micra 1,2, годинник Breguet і ювелірні прикраси.