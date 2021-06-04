До складу Ради національної безпеки та оборони ввели нового віце-прем'єра і міністра економіки Олексія Любченка

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони ввівши до неї нового віце-прем'єра і міністра економіки Олексія Любченка.

Про це повідомив під час брифінгу 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сьогодні президент України указом ввів першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки пана Любченка до складу, він точно так само з сьогоднішнього дня є членом Ради національної безпеки та оборони», – заявив Данілов.

Указ про призначення Любченка вже опублікований на сайті президента. У його тексті сказано, що він набуває чинності з дня опублікування. 20 травня Любченко замінив попереднього очільника міністерства економіки Ігоря Петрашка

Хто такий Олексій Любченко

Олексій Любченко народився у селі Орловець Черкаської області. З 1988 року по 1993-й навчався у Київському державному економічному університеті за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Має ступінь кандидата економічних наук.

У 1993-1994 роках Любченко працював експертом програми «Макроекономіка» Центру ринкових реформ у Києві. У 2003 року Любченка призначають головою Державної податкової адміністрації у Черкаській області. У 2005 році став заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Із 2007-го по 2009-й – докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. А 2009-го до 2011 року – заступник голови Державної податкової адміністрації України.До 2012 року працював директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України.

У 2014-2015 роках Олексій Любченко перебував на посаді радника голови Державної фіскальної служби України. Від 2015 року працював першим віцепрезидентом в ПАО «Украгрохімхолдинг».

Згідно з декларацією, Любченко не володіє нерухомістю. У нього є право користування квартирою у Черкасах, яка належить Черкаській міськраді. Він живе з дружиною в квартирі в Києві площею 165,7 м², яка належить Галині Любченко. У власності дружини є частина квартири в Смілі Черкаської області, квартира в Києві і земельна ділянка в Кіровоградській області.