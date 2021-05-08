Зеленський відвідав меморіальний комплекс «Україна – визволителям» у смт Мілове на Луганщині, де поклав квіти до Вічного вогню

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День пам'яті та примирення.

«Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вклоняємося перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни», – сказав Зеленський у відео, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

Президент закликав пам'ятати загиблих у Другій світовій війні.

«Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен з нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Бачив це в кіно, а не на власні очі. Вони загинули за квиток у майбутнє для нас, для своїх дітей та онуків. І сьогодні діти й онуки мають знати це. Пам’ятати це. Цінувати це. Дякувати за це. Сьогодні. Завтра. І все своє життя», – зазначив Зеленський.

відео Офісу президента

Також президент назвав Другу світову війну найстрашнішою катастрофою в історії людства.

«Саме тому щороку ми згадуємо найстрашнішу катастрофу в історії людства. Щороку говоримо про її жахливі наслідки. Щороку разом з усім цивілізованим світом кажемо: ніколи знову», – наголосив голова держави.

Як повідомила прес-служба Офісу президента України, сьогодні, 8 травня, Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Разом з ним прибули посли країн «Великої сімки». та ЄС.

Зеленський відвідав на Луганщині меморіальний комплекс «Україна – визволителям» у смт Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів. З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні голова держави поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.