Президент закликав футбольних уболівальників записати власні побажання збірній

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до збірної України з футболу напередодні 1/8 фіналу Євро-2020.

«Привіт, моя люба збірна України по футболу. Я Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом», – сказав президент, звертаючись до футболістів збірної.

Президент закликав футбольних уболівальників наслідувати його приклад і записати власні побажання збірній.

«Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Повір мені, я буду разом з тобою співати гімн України. Я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку. І я буду дуже радіти кожному забитому голу. Вас на полі не буде одинадцять, нас на полі буде 40 мільйонів», – заявив Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET, суперником збірної України у 1/8 фіналу Євро-2020 буде збірна Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго, на стадіоні «Хемпден Парк». Початок гри – о 22:00.