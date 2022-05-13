На картах зображені воєнні злочинці РФ, а також російські політики і пропагандисти

Волонтери InformNapalm за підтримки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного створили та випустили дві колоди гральних карт. На них зображені воєнні злочинці РФ, а також російські політики і пропагандисти. Це зробили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, повідомив Валерій Залужний у п’ятницю увечері, 13 травня.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, 20 років тому Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

«Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі. У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів», – зазначив Залужний.

Фото Валерія Залужного та InformNapalm

За його словами, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині.