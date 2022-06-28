Автобус, на якому «Госпітальєри» рятували військовослужбовців, потрапив у ДТП і не підлягає ремонту

Екіпаж волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» потрапив у ДТП. Одна з медиків загинула, ще кілька отримали тяжкі травми. Про це у вівторок, 28 червня, повідомила командирка батальйону, народна депутатка Яна Зінкевич. Тепер волонтери збирають гроші, щоб придбати новий автомобіль для військових медиків.

За словами Яни Зінкевич, екіпаж автобусу «Кракен» зіштовхнувся з військовим КрАЗом. Одна з військових медиків з позивним «Австрійка» загинула, отримавши несумісні з життям травми. Ще кілька медиків отримали травми.

«Наш травматолог Корінф, громадянин Греції, але в душі українець, отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутована і він уже не зможе працювати по своїй спеціальності. Анастезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації. Анастезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеню. Весь екіпаж зараз перебуває в лікувальних закладах, та опісля проходитиме реабілітацію», – повідомила Яна Зінкевич.

Після ДТП автомобіль Kraken після ДТП не підлягає відновленню. Відтак військові медики збирають гроші на новий атвіомобіль Mercedes Vito 619. Реквізити, за якими можна допомогти «Госпітальєрам»:

4441114469079394 (Євген Байтеряков)

4731185615705263

5375414111048871

IBAN:

UA053052990000026200742549848

ІПН:

3486407735

SWIFT: PBANUA2X

PAYPAL: aurora.aeternam@gmail.com

«Госпітальєри» — український волонтерський медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту. За час російсько-української війни «Госпітальєри» врятували близько 3000 українських бійців.



