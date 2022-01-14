Препарат сотровімаб рекомендують використовувати для пацієнтів із середньою тяжкістю захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання ще двох препаратів для лікування коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба ООН.

Препарат баріцитиніб рекомендують використовувати для пацієнтів із тяжким або надзвичайно важким перебігом захворювання.

За даними ВООЗ, він знижує необхідність у штучній вентиляції легень та підвищує шанси хворих на виживання. Зазначається, що під час досліджень не фіксували значних побічних ефектів.

Препарат сотровімаб рекомендують використовувати для пацієнтів із середньою тяжкістю захворювання, але які мають ризик розвитку ускладнень. Для пацієнтів, які мають невисокий ризик ускладнень, ефективність препарату була нижча, кажуть у ВООЗ.

Свої рекомендації організація надала на основі семи досліджень за участь понад 4000 пацієнтів. Водночас невідомо, яка ефективність цих препаратів проти штаму «Омікрон».