Вчені зареєстрували новий симптом коронавірусу у заражених штамом «Омікрон». Про це повідомляє британське видання Express.

За словами дослідників, новий симптом штаму «Омікрон» – це чхання. Такого результату дійшли фахівці британського центру ZOE.

Так, керівник дослідників, доктор Клер Стівс, помітив, що чхання – симптом, який не спостерігали раніше, до старту вакцинальної кампанії.

За даними дослідження, часте чхання може свідчити про позитивний результат на Covid-19. Причому проявляється симптом виключно у щеплених людей, які все ж інфікувались після вакцинації.

Причому «базові» симптоми – лихоманка, кашель або втрата нюху, виявляють тільки у половини людей, заражених Covid-19.

Загалом «Омікрон» викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані.

Науковці наголошують, що така симптоматика є небезпечною, оскільки дає вірусу можливість більше розповсюдитись і збільшує ризик появи нових мутацій.