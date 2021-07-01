Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила Китай вільним від малярії після 70-річних зусиль по боротьбі із захворюванням. Про це 1 липня повідомили в організації.

Там зазначають, що в країні вже чотири роки не реєстрували жодного випадку захворювання, що означає, що вона вільна від малярії. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, успіху Китай досягнув важкою працею і десятками років цілеспрямованих і послідовних дій.

Пекін називає відсутність малярії в країні «великим досягненням у справі захисту прав людини в Китаї».

«Комуністична партія Китаю і китайський уряд завжди приділяли пріоритетну увагу охороні здоров'я, безпеці і процвітанню людей», – сказав офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.Каже, що ліквідація малярії – великий вклад його країни у здоров'я людини і глобальний прогрес у сфері прав людини.

Малярія – небезпечне для життя захворювання, яке викликають паразити, що передаються людям через укуси комарів. У 1940-х роках Китай реєстрував 30 млн випадків захворювання на рік. З того часу кількість хворих значно знизилася.

В країні використовують різні методи, щоб розірвати цикл передачі паразита через комарів. Зокрема протималярійні препарати, обприскуючи місця розмноження комарі і розвішуючи оброблені інсектицидами сітки.

Загалом хвороба починається з таких симптомів, як лихоманка, головний біль і озноб, а без лікування може швидко прогресувати до важкого стану людини і часто до смерті.

Хоча малярії можна запобігти і вилікувати її, якщо вчасно діагностувати і лікувати, за оцінками ВООЗ, у 2019 році у всьому світі було зареєстровано 229 млн випадків малярії та 409 тис. випадків смертей. Близько 94% всіх випадків зараження зареєстровані в Африці.

Країни можуть подати заяву в ВООЗ про сертифікацію країни, як вільної від малярії, після того, як протягом чотирьох років поспіль вони повідомляють про відсутність випадків захворювання. Потім вони повинні представити докази цього і продемонструвати свою здатність запобігти будь-яку спалах в майбутньому.За даними ВООЗ, Китай став 40-ю країною, оголошеною вільною від малярії. В останні кілька років такий статус отримали також Аргентина, Алжир і Узбекистан.